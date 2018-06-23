Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Köprülü 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1981 yılında Çorlu’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat. 24. 25. 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili. Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan, İlçe Başkanlığı’na kadar örgütün çeşitli kademelerinde birçok görevler aldı. Bunun dışında birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nda üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2011 yılında Tekirdağ’da yapılan ön seçim sonucu, Tekirdağ Milletvekili Adayı oldu ve 24. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi oldu. Türkiye- Bulgaristan Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Köprülü, aynı dönemde 4 eski AKP’li Bakan’la ilgili kurulan” TBMM Soruşturma Komisyonu’nda görev aldı. 8 Mart 2015’te Tekirdağ’da yapılan ön seçim neticesinde 25. Dönem CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı oldu. Milletvekili olarak Parlamentoya giren Köprülü, yapılan seçimler sonucu TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçim sonucu yeniden 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili olarak seçildi. Bu dönemde de TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görevine devam etti. Akabinde, TBMM İhtisas Komisyonları arasında yer alan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi olarak görev yürüttü. Köprülü, 24 Haziran 2018 seçimleri için Tekirdağ Milletvekili olarak yeniden Aday gösterilmiştir.