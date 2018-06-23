Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adem Dalgıç 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1961 yılında Tekirdağ‘lı bir ailenin çocuğu olarak Babasının görevi nedeniyle bulundukları Bursa‘da doğdu. İlk ve ortaokulu Yalova’da, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1985 yılında İ Ü. Cerrahpaşa tıp fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu ve mecburi hizmeti için Çukurova tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğinde göreve başladı. Mecburi hizmetini bitirdikten sonra 1988–1989 yıllarında Tekirdağ Merkez Sağlık Ocağı’nda görev yaptı. 1989 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde ihtisasına başladı. 1990 yılında Beyin anatomisi çalışmaları için bir ay Almanya’da bulundu. 1995 yılında beyin cerrahisi uzmanı olarak Tekirdağ SSK Hastanesi’ne atandı. Askerliğini Kasımpaşa Deniz Hastanesinde uzun dönem ve beyin cerrahisi uzmanı olarak yaptı. 1997 yılında Tekirdağ’daki görevine döndü. Beyin Cerrahisi uzmanlığına ek olarak 1998–2002 yılları arasında Başhekim yardımcılığı ve 2002 2005 yılları arasında Tekirdağ SSK hastanesi Başhekimliği görevlerini sürdürdü. Bu dönem içinde kendi branşı ile ilgili toplantılar yanında çok sayıda eğitim (hastane idareciliği ve ISO ) çalışmalarına katıldı. 2000–2002 yılları arasında Tekirdağ Tabip Odası yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2005 yılı 15 Haziranında gördüğü lüzum üzerine hastanedeki görevinden ayrıldı ve Özel Tekirdağ Yaşam hastanesinde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir müddet özel çalıştıktan sonra Şubat 2007 de Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak atandı. 29 Mart 2009 seçimlerinde CHP ‘den Tekirdağ Belediye Başkanlığına seçildi. Görevi sırasında Trakya belediyeler Birliği Başkanlığını da sürdürdü. Macaristan devleti tarafından Türk-Macar ilişkilerine olan katkısı nedeniyle üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Çok sayıda STK da değişik derecelerde görev aldı. ’Halen İş Güvenliği firması ortağı olarak serbest çalışmaktadır. CHP 27. Dönem Milletvekili adayıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.