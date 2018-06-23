Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Doğaroğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1968 Yılında Mersin' in Tarsus ilçesinde doğdu. 1994 Yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda hekim olarak çalıştı. 2004 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde ihtisasını tamamlayarak ''Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı'' oldu. 2005 Yılı Ocak ayında Tekirdağ' ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede (Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Uzmanı ve Laboratuar Sorumlusu) olarak çalışmaya başladı. 2007 Yılında Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu. 2009 Yılı Nisan ayında Çerkezköy Hacı Bektaş Veli Sosyal Kültürel Eğitim Derneğinin kuruluşuna katıldı. Bu derneğin kurucu başkanı oldu ve iki dönem boyunca da başkanlık görevini üstlendi. 2011 ve 2015 yıllarında iki kez CHP ''Milletvekili Aday Adaylığı'' için başvuru yaptı ve ön seçimlere girdi. Kısa adı SODEV olan Sosyal Demokrasi Vakfı'nın düzenlemiş olduğu ''Sosyal Demokrasi Okulu'' na (2012 ve 2015 olmak üzere 2 kez) ve ''Yerel Yönetimler Okulu'' na da ( 2013 ) yılında katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen ''Siyaset Okulu'' ve ''Siyasi Kampanya Metotları'' (2013) yılında ve ''Diplomat Okulu'' na da (2017) yılında ''Sertifikalı'' eğitim programlarına katıldı. Farklı tarihlerde ve birçok ilçe örgütlerimiz tarafınca düzenlenen ''Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları'' ve ''Kadın Hastalıkları'' konularında mesleği ile ilgili eğitim amaçlı sunumlar yaparak vatandaşlara partimiz adına hizmetlerde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.