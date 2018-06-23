Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülfer Ümit 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1968 Yılında Sağlık Mah. Ergene doğumludur. İstiklal İlkokulu ve Çorlu Cumhuriyet Ortaokulunda okudu. Liseyi İstanbul Kız Lisesinde bitirdi. 1984 yılında girdiği A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Çorlu’ya döndü. Siyasal yaşamına 1993 yılında SHP ye üye olarak başladı. 1995 yılında CHP ile birleşerek CHP çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürdü. 1995 yılında İlçe başkanı Namık Etkin yönetiminde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Daha sonra yeniden Çorlu İlçe Yönetim Kurulunda Sayman üyelik görevinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Çorlu Belediye Meclis üyeliği yaptı. Belediye Meclisi üyeliği görevi sırasında Belediye Meclisi encümen üyeliği görevinde de bulundu. 2007 genel seçimleri için Milletvekilliği Aday Adayı oldu. 2013 yılında Ergene CHP ilçe örgütü kuruluşunda bulundu. Halen Ergene ilçesi CHP üyeliğim mevcut olup Mali Müşavirlik mesleğine devam etmektedir. 2 kız çocuk annesidir.