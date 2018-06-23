Enez Kaplan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1984 sonrası inşaat sektöründe inşaat müteahhitliği ve esnaflık yapmış. Uzun yıllar Tekirdağsporda futbol oynayıp yöneticilik yapmıştır. Evli 2 çocuk babası