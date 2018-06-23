Enez Kaplan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1984 sonrası inşaat sektöründe inşaat müteahhitliği ve esnaflık yapmış. Uzun yıllar Tekirdağsporda futbol oynayıp yöneticilik yapmıştır. Evli 2 çocuk babası
Enez Kaplan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enez Kaplan kimdir? Enez Kaplan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568290.aspx
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