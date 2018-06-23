Muhtar Mahranlı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Eğitim:Marmara üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu 1991 yılında millet vekili olarak içişleri, sanayi ticaret komisyonu ve milli savunma komisyonlarında başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerini yaptı. Evli olup halen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta.
Muhtar Mahranlı kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muhtar Mahranlı kimdir? Muhtar Mahranlı kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568291.aspx
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