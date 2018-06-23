H.Tamer Dodurka 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Eğitimi:2000 yılında iç hastalıkları dalında profesör ünvanı aldıktan sonra İ.Ü.edebiyat fakültesinde uzman psikolog olmuştur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunmuştur.