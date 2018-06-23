H.Tamer Dodurka 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Eğitimi:2000 yılında iç hastalıkları dalında profesör ünvanı aldıktan sonra İ.Ü.edebiyat fakültesinde uzman psikolog olmuştur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
H.Tamer Dodurka kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
H.Tamer Dodurka kimdir? H.Tamer Dodurka kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568292 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568292.aspx
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