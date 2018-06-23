Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belma Kuvancı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ankara - Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası proje, danışmanlık ve dış ticaret firmasının kurucusu ve genel müdürüdür