Belma Kuvancı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.Ankara - Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası proje, danışmanlık ve dış ticaret firmasının kurucusu ve genel müdürüdür
Belma Kuvancı kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belma Kuvancı kimdir? Belma Kuvancı kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568293.aspx
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