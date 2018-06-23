Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Aydın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Eğitim:Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1997 de iş hayatına atılan Aydın, 2014 Selçuk Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında yerel yönetimin Türkiye'de uygulanabilirliği tez çalışması ile yüksek lisans yaptı. 2010-2015 yılları arasında MHP Çorlu İlçe Seçim Kurulu temsilciliği yapmış. Evli ve 1 çocuk babası