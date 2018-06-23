Oğuzhan Aydın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Eğitim:Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1997 de iş hayatına atılan Aydın, 2014 Selçuk Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında yerel yönetimin Türkiye'de uygulanabilirliği tez çalışması ile yüksek lisans yaptı. 2010-2015 yılları arasında MHP Çorlu İlçe Seçim Kurulu temsilciliği yapmış. Evli ve 1 çocuk babası
Oğuzhan Aydın kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oğuzhan Aydın kimdir? Oğuzhan Aydın kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568294.aspx
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