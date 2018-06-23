Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurcan Balcı Erol 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1990 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu 2015 tarihinden bugüne çağdaş yaşamı destekleme derneği yönetim kurulu üyesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir. Kişisel gelişim ile ilgili bir çok alan ve bir çok sayıda çalışma yapmıştı.