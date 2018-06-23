Nurcan Balcı Erol 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Tekirdağ Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.1990 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu 2015 tarihinden bugüne çağdaş yaşamı destekleme derneği yönetim kurulu üyesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir. Kişisel gelişim ile ilgili bir çok alan ve bir çok sayıda çalışma yapmıştı.
Nurcan Balcı Erol kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nurcan Balcı Erol kimdir? Nurcan Balcı Erol kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568296.aspx
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