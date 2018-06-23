Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan Arslan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Bağımsız Aday Tekirdağ Bölgesi, 'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ordu ili Gürgentepe ilçesinde 1988’de doğdum. Ailemin sekiz çocuğu içinde beşinci çocuğum. İlk ve ortaokulu Ordu'da aldım. Ailemin ekonomik durumu iyi değildi, eğitimime devam edebilmek için İstanbul’a gelerek çocuk yaşta inşaatlarda çalışmaya başladım. Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi’ne 4 yıl boyunca hem okuyup hem çalışarak devam ettim. 2008 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne girdim. İnşaatlarda çalışmaya 4 yıl süren üniversite hayatım boyunca da okuldan arta kalan günlerde ve resmi tatillerde devam ettim. 2012 yılında mezun oldum. Türkiye Komünist Partisi’ne 2010 yılında üye oldum. Örgütlü mücadele yolundan hiç ayrılmadım. 24 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı oldum.