Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Beyazıt 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Yusuf Beyazıt 22 Aralık 1962’de Niksar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta, lise tahsilini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yöneticiliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sırasıyla; Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte Kiptaş, Beltur ve Kültür A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve Türkiye'nin en büyük sendikası olan MEMUR-SEN'de (Eğitim-Bir-Sen) Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlanmış olup Marmara Üniversitesi'nde mevzuat dersleri vermiştir. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle; 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TİKA ve Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday olarak Tokat'tan milletvekili seçildi. Halen Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.