Mustafa Arslan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mustafa Arslan 1967'de Tokat'ta doğdu. Orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılından beri Tokat'ta serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Mustafa Arslan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Arslan kimdir? Mustafa Arslan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568299.aspx
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