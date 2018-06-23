Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlem Zengin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Özlem Zengin 1969 yılında Tokat'ta doğdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 2003 yılında AK Partri İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden süreçte üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. 12 Mayıs 2012 'de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi. Haziran 2015 Genel Seçimlerinde 25. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Özlem Zengin, Nisan 2018 tarihine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. Evli ve üç çocuk annesi.