Fatih Akgün 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.Fatih Akgün İlk, orta ve lise eğitimini Erbaa'da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında başladığı serbest avukatlık mesleğini halen Erbaa'da sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Fatih Akgün kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Akgün kimdir? Fatih Akgün kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568301.aspx
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