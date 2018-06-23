Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Akgün 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Fatih Akgün İlk, orta ve lise eğitimini Erbaa'da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında başladığı serbest avukatlık mesleğini halen Erbaa'da sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.