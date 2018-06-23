Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adem Dizer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Adem Dizer 1974 yılında Tokat''ta doğdu. İlkokulu Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Tokat Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1999 yılından beri Tokat merkezde serbest eczacılık yapmakta. Evli ve 3 çocuk babasıdır.