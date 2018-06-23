Adem Dizer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Adem Dizer 1974 yılında Tokat''ta doğdu. İlkokulu Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Tokat Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1999 yılından beri Tokat merkezde serbest eczacılık yapmakta. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Adem Dizer kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adem Dizer kimdir? Adem Dizer kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Adem Dizer,Adem Dizer kimdir,Adem Dizer hakkında,2018 genel seçimleri,Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Adalet ve Kalkınma Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568302.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER