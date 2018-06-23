Yücel Bulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Yücel Bulut 1980 yılında Tokat'ta doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Ankara'da avukatlık mesleğini sürdürüyor.