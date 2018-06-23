Yücel Bulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Yücel Bulut 1980 yılında Tokat'ta doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Ankara'da avukatlık mesleğini sürdürüyor.
Yücel Bulut kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yücel Bulut kimdir? Yücel Bulut kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568303.aspx
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