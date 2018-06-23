Cahit Açıkkapı 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Cahit Açıkkapı 1970 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde doğdu