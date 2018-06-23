Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadim Durmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Kadim Durmaz 2 Şubat 1953 tarihinde Tokat'ta doğdu. SODEP üyeliği, SHP ve CHP'nin birleşme döneminde İl Başkan Yardımcılığı yaptı. CHP Tokat İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2 dönem CHP kurultay delegeliği yaptı. Ulusal ve yerel düzeydeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulundu.