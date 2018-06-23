Kadim Durmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Kadim Durmaz 2 Şubat 1953 tarihinde Tokat'ta doğdu. SODEP üyeliği, SHP ve CHP'nin birleşme döneminde İl Başkan Yardımcılığı yaptı. CHP Tokat İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2 dönem CHP kurultay delegeliği yaptı. Ulusal ve yerel düzeydeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulundu.
Kadim Durmaz kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadim Durmaz kimdir? Kadim Durmaz kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Kadim Durmaz,Kadim Durmaz kimdir,Kadim Durmaz hakkında,2018 genel seçimleri,Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568305 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568305.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER