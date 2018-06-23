Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammet Balta 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Muhammet Balta, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Baba adı Sabri, anne adı Fatime'dir. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Özel sektörde maden mühendisi olarak çalıştı. İl Genel Meclisi Başkanlığı, AK PARTİ Trabzon İl Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Balta, 26. Dönem Trabzon Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Balta, evli ve 2 çocuk babasıdır.