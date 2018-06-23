Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Günnar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Adnan Günnar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra aynı Fakültede Doktora ve İhtisasını tamamlayarak Ortodonti Uzmanı oldu. Avrasya Üniversitesinde Yrd.Doç.Dr. olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.Trabzon Diş Hekimleri Odası Başkanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Diş Hastanesi Başhekimlik görevlerini yaptı. 2007 yılında AK Parti Milletvekilliği Aday Adaylığı sonrası, AK Parti Trabzon İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2010 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanı oldu. 5 yıl İl Başkanlığı yaptıktan sonra 26.Dönem Trabzon Milletvekili oldu.TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Günnar, evlidir.