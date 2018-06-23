Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar Ayvazoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Bahar Ayvazoğlu, 1976 yılında Trabzon'da doğdu. Liseyi Trabzon Lisesinde okuyan Ayvazoğlu, 2000 yılında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden 'Matematiksel İktisatçı' unvanı ile mezun oldu. Ayvazoğlu, ayrıca Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı lisans bölümünden de mezun oldu. Siyasi hayatında da AK Parti'nin kuruluşu ile AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında göreve başlayarak, Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı ile Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Merkez İlçe Başkanlığında aralıksız 10 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl Ortahisar İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Ayvazoğlu, 21 Şubat 2015 tarihinden itibaren de AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Ayvazoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.