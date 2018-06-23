Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salih Cora 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Salih Cora, 1981 yılında Trabzon'da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Fatma'dır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Trabzon Barosunda serbest avukatlık yaptı. İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanvekilliği görevini yürüttü. AK PARTİ İl Başkanlığında yöneticilik yaptı. 26. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi görevlerinde de bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Cora, evli ve 3 çocuk babasıdır.