Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Çebi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Selçuk Çebi, 1982 yılında Trabzon'da doğdu. Milli Güreşçi olan Çebi, 1994 yılında Araklı İmam Hatip Lisesinde okurken babasının teşvikiyle güreşe başladı. 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulundan mezun olan Çebi, spor hayatında çok sayıda başarılara imza attı. Üç kez dünya şampiyonu olarak olarak rekoru elinde bulunduran Çebi, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği tarafından kendi sıkletinde dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Çebi, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları sonrası aktif güreşi bıraktı. Çebi, evli ve 3 çocuk babasıdır.