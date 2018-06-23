Nihat Birinci 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Nihat Birinci, 1960 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Trabzon'da tamamlayan Birinci, askerliğini İskenderun'da yaptı. Ticaretle uğraşan Birinci, MHP'de iki dönem il yöneticiliği, dört dönem de il başkanlığı yaptı. Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Nihat Birinci kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nihat Birinci kimdir? Nihat Birinci kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Nihat Birinci,Nihat Birinci kimdir,Nihat Birinci hakkında,2018 genel seçimleri,Milliyetçi Hareket Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568312.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER