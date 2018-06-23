Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nihat Birinci 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Nihat Birinci, 1960 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Trabzon'da tamamlayan Birinci, askerliğini İskenderun'da yaptı. Ticaretle uğraşan Birinci, MHP'de iki dönem il yöneticiliği, dört dönem de il başkanlığı yaptı. Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.