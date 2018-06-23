Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Çakır 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İbrahim Çakır, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Of'ta tamamlayan Çakır, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra, öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevlerinde de bulunan Çakır, 21. ve 22. dönem milletvekilliği genel seçimlerine MHP’den milletvekili adayı oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Çakır, halen merkezi Ankara’da bulunan Of ve Çevresi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanlığı görevini yürütüyor. Almanca bilen Çakır, evli ve üç çocuk babasıdır.