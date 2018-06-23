Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Aksoy 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Murat Aksoy, 1973 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde tamamlayan Aksoy, 2001-2013 yılları arasında bir çok firmada yüksek jeoloji mühendisi olarak görev yaptı. 2000-2004 yılları arasında Vakfıkebir Ülkü Ocağı Başkanlığı görevinde bulunan Aksoy, 2009 ve 2014 seçimlerinde MHP'den Vakfıkebir Belediye Başkan adayı oldu. Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.