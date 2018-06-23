Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emirhan Seçkin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Emirhan Seçkin, 20 Nisan 1954 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümünden mezun olan Seçkin, askerlik görevini Manisa'da yaptı. Seçkin, 1978-2003 yılları arasında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde muhafaza memurluğu, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı, daha sonra da Trabzon Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında emekli olan Seçkin, MHP Trabzon il yönetiminde görev aldı, başkan yardımcılığı yaptı. Seçkin, evli ve iki çocuk babasıdır.