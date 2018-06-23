İsmail Hakkı Kalyoncu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İsmail Hakkı Kalyoncu, Trabzon'da dünyaya geldi. Kalyoncu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun oldu. Kalyoncu, 27. Dönem MHP'den Trabzon milletvekili adayı gösterildi.