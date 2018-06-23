İsmail Hakkı Kalyoncu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.İsmail Hakkı Kalyoncu, Trabzon'da dünyaya geldi. Kalyoncu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun oldu. Kalyoncu, 27. Dönem MHP'den Trabzon milletvekili adayı gösterildi.
İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir? İsmail Hakkı Kalyoncu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : İsmail Hakkı Kalyoncu,İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir,İsmail Hakkı Kalyoncu hakkında,2018 genel seçimleri,Milliyetçi Hareket Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568316 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568316.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER