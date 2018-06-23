Embiya Cevahir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Embiya Cevahir, 1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Cevahir, ön lisans eğitimini 2003 yılında Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda tamamladı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Cevahir, 2012-2018 yılları arasında Araklı Ülkü Ocağı Başkanlığı görevinde bulundu.