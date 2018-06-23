Embiya Cevahir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.Embiya Cevahir, 1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Cevahir, ön lisans eğitimini 2003 yılında Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda tamamladı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Cevahir, 2012-2018 yılları arasında Araklı Ülkü Ocağı Başkanlığı görevinde bulundu.
Embiya Cevahir kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Embiya Cevahir kimdir? Embiya Cevahir kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Embiya Cevahir,Embiya Cevahir kimdir,Embiya Cevahir hakkında,2018 genel seçimleri,Milliyetçi Hareket Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER