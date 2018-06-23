Abdulkadir Çelebi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Abdulkadir Çelebi, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çelebi,1980'li yılların başında Avrupa Milli Görüş Teşkilatında başlayan siyasi ve sosyal hayatına bir kısım derneklerde kurucu, yönetici olarak hizmet etti. Evli ve üç çocuk babası olan Çelebi, Almanca bilmektedir.
Abdulkadir Çelebi kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abdulkadir Çelebi kimdir? Abdulkadir Çelebi kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568318.aspx
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