Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunay Kurtoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Sunay Kurtoğlu, 1961 yılında Trabzon'da doğdu.İlkokul eğitiminden sonra başladığı Beşikdüzü Öğretmen Okulundan 1978 yılında mezun oldu. 1988 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde esnaf olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, 2009 yılında Beşikdüzü Belediye Meclis üyesi olarak aktif siyaset yaşantısına başladı. Beşikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları yöneticisi olarak da görev yapan Kurtoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.