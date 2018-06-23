Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kaynar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İsmail Kaynar, 1985 yılında Trabzon'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlayan Kaynar, İngiltere'de dil eğitimi aldı. Ardından 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kaynar, 2012'den itibaren Trabzon'da avukatlık görevine başladı. Kaynar, CHP İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu.