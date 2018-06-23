Mertcan Fero 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mertcan Fero, 1995 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara İncirli Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4.Sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Mertcan Fero kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mertcan Fero kimdir? Mertcan Fero kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Mertcan Fero,Mertcan Fero kimdir,Mertcan Fero hakkında,2018 genel seçimleri,Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568321.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER