Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevat Kurt 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Trabzon'da dünyaya gelen Cevat Kurt, 1987 yılından itibaren siyasetin içinde aktif yer alıyor. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı görevinde de bulunan Kurt, evli ve üç çocuk babasıdır.