Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Özcan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Trabzon'da 1977 yılında dünyaya gelen Murat Özcan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2006 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayan Özcan, 18 yıllık iş hayatında çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmen, kurucu, temsilci, müdür gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında İHH İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Akçaabat temsilciliği görevini yapan Özcan, 2017 yılında başladığı Cansuyu Yardımlaşma Derneği İl Temsilciliği görevine halen devam etmektedir. Özcan, 2016-2017 yıllarında Saadet Partisi Trabzon İl Yönetim Kurulu üyeliği, 2017-2018 yıllarında ise Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2006 Yılından beri Trabzonspor kongre üyesi olan Özcan, orta derecede İngilizce biliyor. Özcan, evli Ve 2 çocuk babasıdır.