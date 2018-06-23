Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Çebi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ümit Çebi, 1961 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çebi, Yavuz Selim Vakfı ve Milli Gençlik Vakfı Araklı Şube Başkanlığı yaptı. İki dönem Araklı Belediye Başkanlığı yapan Çebi, Araklıspor Kulübü Başkanlığı görevinde de bulundu. Lise mezunu olan Çebi, evli ve 5 çocuk babasıdır.