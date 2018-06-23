Furkan Enes Kocagöz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.Furkan Enes Kocagöz, 1996 yılında Denizli'nin Merkez ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi olan Kocagöz, aynı zamanda da yöneticilik yapmaktadır.
Furkan Enes Kocagöz kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Furkan Enes Kocagöz kimdir? Furkan Enes Kocagöz kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568325.aspx
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