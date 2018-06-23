İbrahim Baş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.İbrahim Baş, 1974 yılında Trabzon'un Vakfıbekir ilçesinde dünyaya geldi. İnşaat mühendisi olan Baş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
İbrahim Baş kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Baş kimdir? İbrahim Baş kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568326.aspx
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