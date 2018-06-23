İbrahim Baş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Trabzon Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İbrahim Baş, 1974 yılında Trabzon'un Vakfıbekir ilçesinde dünyaya geldi. İnşaat mühendisi olan Baş, evli ve 3 çocuk babasıdır.