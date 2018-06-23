Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Örs 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Trabzon Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Hüseyin Örs, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlayan Örs, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Örs, 1992'de KTÜ'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.1998'de de KTÜ'de "İktisat" Doktora Programını tamamlayarak "İktisat Doktoru" unvanını alan Örs, 1999'da KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yurtdışında da görev yapan Örs, 2008 yılında "Yardımcı Doçent" unvanı alarak "Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı" görevine atandı. 2009"da "1461 Trabzon Futbol Kulübü" Başkanlığına seçilen Örs, iki dönem başkanlık yaptı. 2012 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olan Örs, siyasette de yer aldı.