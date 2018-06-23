Osman Akbulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Trabzon Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Osman Akbulut, 1965 yılında Trabzon'da doğdu. İş hayatına yaklaşık 25 yıl önce Trabzon'un Akçaabat ilçesinde başlayan Akbulut, 15 yıldır resmi kurumlarda müteahhitlik yapmakta. Akbulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.