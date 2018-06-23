Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuna Taşkın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Trabzon Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Tuna Taşkın, Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulundan mezun olan Taşkın, 2001-2002 yılları arasında Arsin'de öğretmenlik yaptı. 2004 yılında Türkiye MSD ilaç firmasında Trabzon satış temsilciliği ile iş hayatına başlayan Taşkın, 2009-2012 yıllarında Toyota ve Wosvagen firmalarında satış müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında Süper Toto 3. Lig takımlarından Arsinspor Kulübünde futbol şube sorumluluğu görevine üstlenen Taşkın, 2012 yılından sonra kendi firmasını kurarak ticari hayatına devam etti. 2016 yılında Zağnosspor Kulübü Başkanı olarak spor camiasında görevini sürdürdü. Kariyeri boyunca vücut dili, stresle başa çıkma, İleri satış teknikleri, Liderlik, etkili konuşma ve sunum eğitimlerini tamamlayan Taşkın, evli ve 1 çocuk babasıdır.