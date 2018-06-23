Hakan Özer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1981'de Tunceli'de doğdu. İlk okulu Tunceli'de, orta öğretimi de İstanbul'da tamamladı. Kendisine ait şirketiyle İstanbul'da faaliyet yürütmektedir. 2017 yılından itibaren Dersim62spor kulübünün başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Hakan Özer kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakan Özer kimdir? Hakan Özer kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568330.aspx
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