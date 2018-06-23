Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan Özer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1981'de Tunceli'de doğdu. İlk okulu Tunceli'de, orta öğretimi de İstanbul'da tamamladı. Kendisine ait şirketiyle İstanbul'da faaliyet yürütmektedir. 2017 yılından itibaren Dersim62spor kulübünün başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.