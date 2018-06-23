Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazif Yıldırım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1966 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesinde doğdu. İlk öğretimini Akpazar da orta ve lise öğrenimini Tunceli imam hatip lisesinde tamamladı. Anadolu üniversitesi iktisat fakültesi kamu yönetimi mezunu olup yönetim ve organizasyon ana bilim dalında yüksek lisans yaptı. 1992 yılında başladığı memuriyet hayatında çeşitli kurum ve kademelerde görev yaptı. Elazığ Sanayi ve Ticaret İl müdürlüğünde denetçi rapartor iken Tunceli Valiliğini 05.10.2010 tarihi ve 6503 sayılı onayı ile Tunceli İl Özel idaresi genel sekter yardımcılığına atandı. 4 yıl bu görevi yaptıktan sonra 2014 yılında Genel Sekreterliğe atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.