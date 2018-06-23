Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alican Önlü 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Tunceli Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

27 Aralık 1967'de Tunceli Nazimiye'de doğdu. Baba adı Ali Haydar, anne adı Emine'dir. Serbest Meslek; Lise mezunudur. HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, DBP ve HDP Kurucu Üyeliği, İl ve İlçe Başkanlığı, Parti Meclisi ve MYK Üyeliği, Tunceli Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Önlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.