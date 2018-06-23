Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Hambayat Yeşil 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Tunceli Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1980 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.