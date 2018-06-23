Meral Hambayat Yeşil 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Tunceli Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.1980 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.
Meral Hambayat Yeşil kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meral Hambayat Yeşil kimdir? Meral Hambayat Yeşil kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568333.aspx
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