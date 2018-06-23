Polat Şaroğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1969 yılında Tunceli de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Tunceli de tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Şaroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Polat Şaroğlu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polat Şaroğlu kimdir? Polat Şaroğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568334.aspx
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