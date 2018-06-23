Mesut Coşkun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1966 yılında Pülümür İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Pülümür’de tamamladı. 1999-2014 yılları arasında 3 dönem Pülümür Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk sahibidir.