Mesut Coşkun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.1966 yılında Pülümür İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Pülümür’de tamamladı. 1999-2014 yılları arasında 3 dönem Pülümür Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk sahibidir.
Mesut Coşkun kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mesut Coşkun kimdir? Mesut Coşkun kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568335.aspx
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