Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Altay 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

12 Ekim 1972'de Uşak Ulubey'de doğdu. Baba adı Yektar, anne adı Cennet'tir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uşak'ta serbest avukat olarak çalıştı. 24, 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönem İçişleri Komisyonu Üyesi ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Altay, evli ve 2 çocuk babasıdır.