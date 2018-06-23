Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Güneş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

4 Mart 1967'de Uşak Eşme'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Rabia'dır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlığını Ankara'da yaptı. 1989'da Mardin'de göreve başladı. Uşak Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı ve başhekimlik görevini üstlendi. Güneş, AK Parti'den 25. Dönem milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Güneş, evli ve 2 çocuk babasıdır.