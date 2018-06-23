İsmail Güneş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.4 Mart 1967'de Uşak Eşme'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Rabia'dır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlığını Ankara'da yaptı. 1989'da Mardin'de göreve başladı. Uşak Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı ve başhekimlik görevini üstlendi. Güneş, AK Parti'den 25. Dönem milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Güneş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İsmail Güneş kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmail Güneş kimdir? İsmail Güneş kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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